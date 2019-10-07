الجامعة اللبنانية توقع اتفاقية "شراكة طموحة" مع جمعية بيروت ماراثون

وقّع رئيس الجامعة ال​لبنان​ية ​فؤاد أيوب​ اتفاقية تعاون مع رئيسة "جمعية ​بيروت​ ماراثون" مي ​الخليل​، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة المركزية– المتحف.

وتهدف الاتفاقية إلى نشر وتعزيز مفهوم العمل التطوّعي ورياضة الركضوتنمية المهارات وتبادل الخبرات والمعلوماتوالاستفادة من دورات التدريب والنشاطات المشتركة بين الجامعة والجمعية.

وخلال حفل التوقيع، رحّب أيوب بكل نشاط مُشتَرَك يُساهمُ في التحفيْزِ الرياضي وفي نشرِ الثقافةِ الرياضية في أوساطِ ​الشباب​ والشابات، مشيرًا إلى أن "لدى ​الجامعة اللبنانية​ دائرة خاصة بالنشاطات الرياضية، ومن شأن هذا الاتفاقأن يفتح أبوابًا جديدة من أبوابِ التعاون معمؤسسات ​المجتمع المدني​ التي تلتقي مع الجامعةِ في أكثرَ من هدف، وخصوصًا في تعزيز مفهوم العمل التطوُّعي والتوعيةِ وتوفيرِ أساليب ​الحياة​ الصحية وتنمية المهارات".

ولفت إلى أن "الجامعة اللبنانية كانت من أولى ​الجامعات​ التي أسست لاختصاص التربية البدنية والرياضية في كلية التربية، وساهمت بتنمية قدراتواهتمامات ​الطلاب​ الرياضية من خلال دائرة النشاط الرياضي التي تضم مدرّبين محترفين"، مشيراً إلى "افتتاح "نادي اللياقة البدنية" في الجامعة اللبنانية في آذار الماضي"، كاشفاً عن أن "كلّيتي الفنون والتربية في الجامعة اللبنانية ستشاركان بفاعلية في ماراثون بيروت – 2019، وسنركض من أجل لبنان وجامعته الوطنية".