لفت وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "أمام الأزمة الإقتصادية الضاغطة ، لا بد من التواصل الرسمي ال​لبنان​ي مع ​الحكومة السورية​ لتفعيل وتطبيق الإتفاقيات الموقعة واستكمال الإتفاقيات غير المبرمة منذ العام 2010 بين الحكومتين لما فيه مصلحة لبنان الإقتصادية وتخفيض الرسوم على ​الصادرات​ خدمة للقطاعات الإنتاجية اللبنانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: لا بد من التواصل الرسمي مع الحكومة السورية لتفعيل وتطبيق الإتفاقيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.