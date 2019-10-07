بري التقى رئيس وأعضاء جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية ووكيل المرجع النجفي بلبنان وسوريا

القتى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس "جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية- LNE" غسان خوري على رأس وفد من أعضاء الجمعية، الّذي أطلعه على نشاطات الجمعية، وسلّمه دعوة للمشاركة في مؤتمر تنمية الجنوب الّذي تنظّمه الجمعية برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون بالتعاون مع وزارات الزراعة، السياحة والصناعة في السادس والعشرين من تشرين الأول الحالي، في دار العناية في الصالحية شرق صيدا.
على صعيد آخر، تابع بري التطورات في العراق، فاستقبل لهذه الغاية وكيل المرجع اية الله الشيخ بشير النجفي في لبنان وسوريا العلامة الشيخ علي بحسون، بحضور السيد ناجي عطوي والسيد محمد صولي.
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