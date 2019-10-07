بري التقى رئيس وأعضاء جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية ووكيل المرجع النجفي بلبنان وسوريا

القتى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​، رئيس "جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية- LNE" غسان خوري على رأس وفد من أعضاء الجمعية، الّذي أطلعه على نشاطات الجمعية، وسلّمه دعوة للمشاركة في مؤتمر تنمية الجنوب الّذي تنظّمه الجمعية برعاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بالتعاون مع وزارات الزراعة، السياحة والصناعة في السادس والعشرين من تشرين الأول الحالي، في دار العناية في ​الصالحية​ شرق صيدا.

على صعيد آخر، تابع بري التطورات في ​العراق​، فاستقبل لهذه الغاية وكيل المرجع اية الله ​الشيخ بشير النجفي​ في ​لبنان وسوريا​ العلامة ​الشيخ علي بحسون​، بحضور السيد ناجي عطوي والسيد محمد صولي.