سيناتور أميركي: سأطرح مشروع قانون يدعو لإبطال قرار ترامب الانسحاب من شمال سوريا

أعلن السيناتور الأميركي الجمهوري ​ليندسي غراهام​ عن "أنني سأطرح مشروع قانون يدعو لإبطال قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الانسحاب من شمال سوريا". وكان ترامب قد علق على انسحاب القوات الأميركية من شمالي سوريا، مؤكداً أنه "حان الوقت لإعادة جنودنا والخروج من هذه الحروب السخيفة التي لا نهاية لها وكثير منها قبلية"، مشيراً إلى أنه "على أوروبا وروسيا وسوريا وإيران والعراق والأكراد تسوية الوضع في سوريا وعلى الأتراك والأكراد حل الوضع فيما بينهم بعد انسحابنا".

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