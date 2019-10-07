مسؤول كردي: سنستعين بقوات تحرس المحتجزين من المقاتلين الدواعش لمواجه الأتراك

نقلت شبكة "CNN" عن المتحدث باسم ​قوات سوريا الديمقراطية​ مصطفى بالي أن "قسد" ستسحب بعض قواتها التي تحرس مقاتلي "داعش" المسجونين لديها، وذلك بهدف مواجهة الغزو التركي"، مشيراً إلى "إننا نبذل قصارى جهدنا لضمان أعلى درجات ​الأمن​ في السجون و​المخيمات​. ومع الغزو التركي أصبحنا مجبرين على سحب بعض قواتنا من السجون والمخيمات وإرسالهم إلى الحدود لحماية شعبنا".

ومن جهة أخرى، أعرب بالي عن "خيبة أمل كبيرة من قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سحب قوات بلاده من شمال سوريا وافساح الطريق أمام العملية التركية"، مشيراً إلى أن "العملية التركية المرتقبة، لا تهدد ​الأكراد​ فقط، بل هي تهديد للأقليات الأخرى في سوريا مثل المسيحيين".