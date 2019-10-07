نقلت شبكة "CNN" عن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي أن "قسد" ستسحب بعض قواتها التي تحرس مقاتلي "داعش" المسجونين لديها، وذلك بهدف مواجهة الغزو التركي"، مشيراً إلى "إننا نبذل قصارى جهدنا لضمان أعلى درجات الأمن في السجون والمخيمات. ومع الغزو التركي أصبحنا مجبرين على سحب بعض قواتنا من السجون والمخيمات وإرسالهم إلى الحدود لحماية شعبنا".
ومن جهة أخرى، أعرب بالي عن "خيبة أمل كبيرة من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من شمال سوريا وافساح الطريق أمام العملية التركية"، مشيراً إلى أن "العملية التركية المرتقبة، لا تهدد الأكراد فقط، بل هي تهديد للأقليات الأخرى في سوريا مثل المسيحيين".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول كردي: سنستعين بقوات تحرس المحتجزين من المقاتلين الدواعش لمواجه الأتراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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