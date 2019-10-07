الغارديان: ترامب يعاني كثيرا مع الإجراءات التي تهدف إلى عزله

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعاني كثيرا في سعيه لضبط الأوضاع في الحزب الجمهوري، تزامنا مع الإجراءات التي تهدف إلى عزله"، مشيرةً إلى أن "ترامب يسعى لتوضيح مخاطر عزله لأعضاء الكونغرس الجمهوريين، في وقت انضمت فيه قوى جديدة لإجراءات مساءلته".
ولفتت إلى أن "الملياردير الأميركي، غوردون سونلاند، انضم شاهدا في التحقيقات، وكان من أكبر المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية، وعينه الأخير سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي".
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