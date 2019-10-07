ترامب يتهم بيلوسي بالخيانة ويدعو لعزل كل المتواطئين!

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters نانسي بيلوسي ودونالد ترامبترامب يتهم بيلوسي بالخيانة ويدعو لعزل كل المتواطئين!

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وقال ترامب، اليوم الاثنين، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن بيلوسي قد تكون مدانة بالخيانة بسبب، ما وصفه، بعلمها بتوصيف عضو ديمقراطي كبير لمكالمته الهاتفية مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وأوضح أن بيلوسي كانت تعرف "كل أكاذيب رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف"، وعلى دراية بعمليات التحايل الكبيرة التي ارتكبها بحق الكونغرس والشعب الأمريكي، على حد قوله.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن بيلوسي مذنبة مثل شيف وغيره ممن تواطئوا، داعيا إلى ضرورة عزلهم جميعا فورا.

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يذكر أن رئيسة مجلس النواب قد أعلنت في وقت سابق، بدء النظر في إمكانية عزل ترامب عن منصب الرئاسة، على خلفية اتهامات له بممارسة الضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لتحقيق مصالح سياسية خاصة به.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بأنه طلب من زيلينسكي فتح تحقيق مع منافسه المحتمل للرئاسة في انتخابات 2020، جو بايدن، بشأن الأنشطة الاقتصادية لنجله في أوكرانيا.

ويعتقد أنه علق تقديم حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا للضغط عليها حتى تفتح تحقيقا مع بايدن الأبن.

المصدر: RT