شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم السعودى: أفكار جماعة الإخوان أساءت لطلابنا.. وسنحمى أبناءنا من فكرهم الضال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم تأكيده أن جماعة الإخوان الإرهابية كان لها كثير من الأفكار الدخيلة على مجتمعنا العربى، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تتصدى حاليا لسيطرة بعض الأفكار الدخيلة التى أساءت إلى التعليم ومنها جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال آل شيخ أن الدولة ستتعامل مع أفكار الإخوان بما يكفل سلامة أفكار أبنائها وحمايتهم من الأفكار الضالة والمنحرفة، موضحا أن وزارة التعليم فى السعودية ستضع حدا لمن يريد أن يطال تأثيره السلبى على أبناء المملكة أو أولياء أمورهم، كما أوضح أن الجامعات السعودية شهدت عمليات إصلاحية كبيرة ابتداءا من مناهجها وتم القضاء على جميع المؤلفات التى تحمل جوانب فكرية دخيلة ومسيئة انتشرت فى ستينيات القرن الماضى.

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وأوضح وزير التعليم السعودي، أن الدولة تنبهت لأفكار الإخوان الدخيلة وكان هناك توجيه لجميع المكتبات الجامعية ومكتبات المدارس لمتابعة محتوياتها، وعدم قبول أى مؤلفات مجهولة المصدر أو تحمل جوانب فكرية تدعم الأفكار الضالة والمنحرفة لجماعة الإخوان وسحبها إن وجدت.