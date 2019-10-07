شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تضع خطتها.. ملفات السكة الحديد والطرق والموانئ الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافق أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الخامس، فى اجتماع لها منعقد اليوم برئاسة النائب هشام عبد الواحد.

وقال "عبد الواحد"، إن خطة العمل تشمل العمل على تطوير أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتعرف على مرود كل ما ينفق على تطوير الهيئىة وما يعود على المواطن المصرى من خدمات منها، وفتح ملف الموانئ للمصرية، لتكون قوة دفع للاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإيرادات الخاصة بها، وكذلك مشروعات الطرق.

وشدد البرلمانيون، على ضرورة التمثيل الحكومة المناسب فى اجتماعات اللجنة، وأن يكون ممثل الحكومة صاحب قرار للعمل على حل المشاكل ومناقشة الأمور بايجابية وقوة وتفاعل، كما ناقش الأعضاء خطة اللجنة فى الزيارات الميدانية ومتابعة نتائج تلك الزيارات بما يعمل على إزالة كافة المعوقات.