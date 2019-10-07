شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "رياضة النواب" تضع مكافحة الشائعات فى مقدمة أولوياتها بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، والملفات الهامة التى ستتطرق إليها، وذلك سواء على الجانب التشريعى أو الرقابى.

وحددت اللجنة عددا من القضايا والملفات الهامة، التي ستتطرق إليها خلال دور الانعقاد الأخير، في مقدمتها مجابهة الشائعات والأكاذيب المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، وتحصين الشباب من الانسياق ورائها، بالإضافة إلى ملف عودة الجماهير إلى الملاعب فى ضوء حجز تذاكر المباريات، والمشاكل والمعوقات التى تواجه إعداد وتأهيل الأبطال الرياضين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوعية الشباب بمخاطر الادمان والتمكين الاقتصادى والاجتماعى للشباب.

ومن بين الملفات الهامة علي أجندة اللجنة، تفعيل العقوبات الواردة فى قانون الرياضة والإعلام الرياضي، واستغلال السياحة الرياضية فى إقامة بطولات دولية، وأزمة تشفير المباريات التى تحرم المواطن البسيط من متعة مشاهدة مباريات كرة القدم، ومشاكل مراكز الشباب فى محافظات الصعيد ، ومنظومة إعداد النشئ والشباب، ودراسة السلوب الأمثل لتجنب المشحانات الرياضية، فضلا عن زيارات ميدانية تتعلق بالموضوعات المحالة إليها.

كما حددت اللجنة فى خطتها مناقشة عدد من التشريعات الهامة، في مقدمتها استئناف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، مشروع قانون مقدم من محمد فرج عامر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء "المجلس الوطنى للشباب"، وذلك بالإضافة إلي مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن "إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب".

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وتشمل الأجندة التشريعية المزمع مناقشتها الدور الحالى، مشروع قانون مقدم من النائب ثروت سويلم وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وومناقشة مشروعات قوانين الموازنة العامة للمجلس القومى للرياضة والمجلس القومى للشباب وهيئة استاد القاهرة والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب للعام المالى 2020 / 2021 إضافة إلى الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة.

وعلى الجانب الرقابى، قالت اللجنة إنها ستستمر فى مناقشة جميع طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة وطلبات المناقشة العامة المحالة إليها، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على بعض الهيئات العامة الخدمية فى مجالى الشباب والرياضة، فضلا عن متابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة فى الموضوعات المختلفة التى ناقشتها خلال الأدوار السابقة، ومدى التزام وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ خطتها الاستثمارية بما تتضمنه من مشروعات.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستتابع الاستعدادت الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020 لإزالة أي معوقات تواجه المنتخبات الوطنية المشاركة، وكذلك الاستعدادت المصرية لاستضافة البطولات الرياضية المختلفة، ومنها كأس الأمم الافريقية للمنتخب الأوليمبي للناشئين وكأس العالم للجمباز.