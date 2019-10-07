شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يطالب النواب بعدم مخاطبة جهات خارجية التزاما باللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، بعدم الحديث فى الشئون الخارجية إلا بعد التنسيق معه، لافتا إلى أنه قد يكون لديه معلومات يستطيع أن يزود بها النائب، مشددا على عدم مخاطبة جهات خارجية التزاما باللائحة.

وتابع عبد العال مخاطبا النواب: "انتم تمثلون جزء من السلطة وحتى لا تأخذ تصريحاتكم أى وسيلة معادية من هنا أو هناك".

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يذكر أن الجلسة العامة اليوم تناقش 3 مشروعات قوانين، الأول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، الدكتور خالد حنفى، سعيدطعيمه بشان تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.

والثانى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والثالث مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.