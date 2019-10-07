شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية البرلمان تقرر استدعاء الوزراء: المواطن المصرى أولوية اللجنة بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى أول اجتماع لها بدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية لعرض تقييمهم لما تم من إجراءا تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الـ3 سنوات الأخيرة.

وأكد الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، أن المواطن المصرى سيكون هو أولوية لجنة الشئون الاقتصادية خلال دور الانعقاد الخامس، قائلا: "مصر انتهت من برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى كانت مدته 3 سنوات، والآن يجب استدعاء الوزراء للاستماع إلى تقييمهم بشأن هذا البرنامج وما تم تحقيقه وما لم يتحقق".

وأشار العربى إلى أن الإصلاح الاقتصادى لن يؤتى ثماره طالما كان يتعلق بالموازنة العامة للدولة فقط وتحميل أعباء الموازنة على المواطن المصرى.

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أضاف رئيس الاجتماع، أن دور الانعقاد الحالى هو آخر أدوار انعقاد الفصل التشريعى الأول، وأنه سيكون منهاج عمل اللجنة خلال هذا الدور هو إلقاء الضوء على الأثر التشريعى للقوانين الاقتصادية التى وافقت عليها اللجنة وأقرها المجلس خلال أدوار الانعقاد السابقة، وتتويجاً لمجهودات أعضاء اللجنة لكى يبرز أمام الرأى العام الدور الرقابى للجنة جنباً إلى جنب مع دورها التشريعى.

وكذلك متابعة أداء الحكومة لتنفيذ وتحقيق وتفعيل ما سبق وأن أوصت به اللجنة فى كافة التقارير والمذكرات والبيانات الصادرة عنها (تقارير اتفاقيات دولية، تقارير القوانين، توصيات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية، برنامج الحكومة، الزيارات الميدانية، جلسات المواجهة والاستطلاع، مذكرات).

ومن جانبها، قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، "الشعب مستاء مننا، والحكومة جعلت من البرلمان أسفنجة تمتص غضب الشعب، إحنا اللى بنتشتم فى الشارع، وآن الأوان أن يحصل المواطن على جزء من حقه، ويجب إقالة الحكومة بالكامل لأنها لا تعمل لصالح المواطن ولا تتحرك إلا فى إطار المبادرات الرئاسية التى يُطلقها رئيس الجمهورية فقط، ولا نجد أى تحرك حكومى إلا بعد توجه الرئيس".