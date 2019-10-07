شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع البرلمان: سنناقش القضايا والملفات ذات الشأن بالأمن القومى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة اللواء كمال عامر، مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول.

وقال اللواء كمال عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اللجنة ستفتح خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، كل الملفات التى لها علاقة بالأمن القومى المصرى والعمل وبكل قوة على دعم كل ما يفيد الأمن القومى المصرى سواء من الناحية التشريعية أو الرقابية.

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وأضاف عامر، أن اللجنة سوف تتلقى مقترحات النواب فيما يخص ملف الأمن القومى وخطة عمل اللجنة على أن يتم بلورة تلك الاقترحات إلى خطة عمل خاصة تشمل كافة الملفات والقضايا الهامة ذات محل عمل اللجنة.

ولفت عامر، إلى أن هناك عدد من التشريعات ورت للجنة وتم احالتها بالفعل منها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 66 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وما يتعلق بالملصق الالكترونى ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن معاشات هيئة الشرطة.