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أردوغان يهين المعارضة التركية: لن تحصلوا على عظمة.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت عدد من الصفحات التركية المعارضة، فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يهين المعارضة التركية، ويسئ للشعب التركى، ويصفهم بالكلاب، وذلك استمرار للنهج الذى يسير عليه أردوغان وحزبه الحاكم، فى قمع المعارضة والإساءة لها لتشويه صورتها فى تركيا، والإهانة المستمرة لشعبه.

 

أردوغان قال فى الفيديو المتداول:" يحاول حزب «الشعب الجمهوري» الخروج بشيء لمصلحته من هذا، أقول لكم لن يخرج شيء لكم من هذا الأمر، فلن تحصلوا حتى على عظمة".

 

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جاء الرد من المرشح الرئاسي السابق محرم إينجه قائلًا:" هل يمكن لرئيس جمهورية أن يقول مثل هذا؟ هل يمكن لشخص بهذا العقل والفكر واللغة أن يمثل وحدة الأمة التركية؟".

 

 

 

 

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