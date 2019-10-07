توجيه تهمة القتل العمد لقاتل الدركي.. زيان: موكلي ليس ابن شخصية نافذة

وجهت النيابة العامة، أمس الأحد، تهمة القتل العمد إلى الشاب، قاتل الدركي، الذي راح ضحية حادثة دهس مؤلمة، وقعت، يوم الجمعة الماضي، في منطقة الهرهورة، ضواحي الرباط.

وحددت جلسة، يوم 23 أكتوبر الجاري، لمثول المتهم أمام قاضي التحقيق، في أول جلسة للتحقيق الأولي.

وقال النقيب محمد زيان، محامي الشاب، الذي تسبب في وفاة الدركي، إن موكله لا تربطه أي علاقة بالعائلات النافذة، كما قيل، مشيرا إلى أن والده عامل بسيط هاجر قبل ثلاثين سنة إلى هولاندا، وتزوج هولاندية.

وأفاد النقيب ذاته بأن الشاب، الذي يبلغ من العمر 29 سنة، مهندس معلوميات، كان يشتغل مع شركة “آبل”، وعاد إلى المغرب لتأسيس شركة، بعد أن تعرف على مغربية، كان يسعى إلى الزواج بها.

وأوضح زيان أن الشاب اعتقل في مكان الحادث، ولم يهرب كما تم الترويج لذلك، مشيرا إلى أنه وضع رهن الاعتقال الاحتياطي وأحيل على سجن العرجات.