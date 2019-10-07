دوري اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم النسوية.. المنتخب الوطني يستهدف هزم تونس والظفر باللقب

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، لأقل من 20 سنة، نظيره التونسي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة، والأخيرة لدوري اتحاد شمال إفريقيا، الذي تحتضنه مدينة طنجة.

وتستهدف لبؤات الأطلس تحقيق فوزهن الثالث على التوالي في البطولة، بعدما تمكن من هزم منتخب بوركينافاسو في الجولة الأولى، ثم المنتخب الجزائري في مواجهتهن الثانية.

ففي المباراة الأولى، التي جرت، يوم الخميس الماضي، تغلبت العناصر الوطنية على المنتخب البوركينابي بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يحقق فوزه الثاني في الدوري، أول أمس السبت، بثلاثة أهداف لواحد ضد منتخب الجزائر.

ويتصدر المنتخب الوطني جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، إذ يكفيه التعادل ضد منتخب تونس، للتتويج بطلا لدوري اتحاد شمال إفريقيا، خصوصا في ظل ابتعاده بثلاث نقاط على منتخبي الجزائر، وبوركينافاسو، صاحبي المركز الثاني، بينما يتذيل المنتخب التونسي برصيد خالٍ من النقاط.