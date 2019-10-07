“با عز الدين” ضحية فيديو “قالك الحاج” يتوصل بمساعدات وأخرى في الطريق إليه – فيديو

بعد أقل من 24 ساعة من الضجة، التي أحدثها فيديو “قالك الحاج”، الذي كان ضحيته مواطن محتاج، يدعى عز الدين محمد، بدأت المساعدات تصل هذا الأخير من كثير من المتعاطفين معه، بسبب وضعه الاجتماعي الصعب.
وأصبح المسكن، حيث يقطن عز الدين، قبلة لكل من يرغب في مساعدته، وكانت بنات حيه سباقات إلى هذه المهمة، عبر تنظيف بيته، وزارته شخصية معروفة على الأنترنت، ووعدته بتجهيز بيته بما يلزمه من آلة للغسيل، وثلاجة، وباقي التجهيزات.
وينتظر أن يتوصل “با عز الدين” كما أسماه رواد مواقع التواصل بمساعدات أخرى، وعده بها مواطنون ميسورون، وقد أصبحت معلومات الوصول إليه متاحة للجميع.
يذكر أن والدة المتهم بنشر الفيديو خرجت في تصريحات لمنابر إعلامية، وعبرت عن حسرتها لما حصل وتستعطف المغاربة للصفح عنه، مدعية أن ابنها لم يقصد إهانته، ونشر الفيديو لمساعدته، وقد صوره في الأصل، بعدما طلب منه شخص آخر صديق لعز الدين توثيق مزاحه معه، حسب ادعاءاتها.
وتعرض عز الدين لإهانة في فيديو خلق ضجة كبيرة، وهذه التفاصيل:
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