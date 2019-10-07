نجح في السيطرة على الكرة.. الصحراء المغربية تقود بريطانيا لدخول موسوعة “غينيس”

دخل البريطاني جون فارنورث، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعدما حطم الرقم القياسي لأطول مدة في السيطرة على كرة القدم، في واحدة من أقسى البيئات على وجه الأرض.

وكانت الصحراء المغربية، شاهدة على الرقم القياسي لفارنورث، إذ نجح في السيطرة على الكرة لأطول مسافة خلال ساعة واحدة من الزمن.

ووثق البربطاني تحطيمه الرقم القياسي بمقطع فيديو، يظهر فيه متحديا للظروف المناخية الصعبة، من رياح قوية ودرجات حرارة مفرطة، وتضاريس وعرة.

وكان فارنورث في حاجة للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب، والمتمثل في السير والسيطرة على الكرة لمسافة 5.55 كلم، حيث نجح في تخطي ذلك، بعدما سار وسيطر على الكرة لمسافة 5.82 كلم.

وأكد البريطاني، الذي يمتلك سبعة أرقام قياسية سابقة، على غرار صعود رأسي مع السيطرة على الكرة، أكد أنه وبعدما مواجهته لتحديات أخرى، من قبيل القدرة على تسلق جبل إفرست بالكرة، والتحمل بمراثون لندن، أراد خوض تحدي التلاعب والسيطرة على الكرة بالصحراء.