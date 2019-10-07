حجز أكثر من نصف طن.. تفكيك شبكة لتهريب “القنب الهندي” من المغرب نحو فرنسا

فككت السلطات الأمنية الفرنسية، أخيرا، شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، كانت تنفذ عملياتها بين المغرب، وفرنسا، واعتقلت أربعة أشخاص في الشبكة، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن عملية تفكيك الشبكة، تم خلالها حجز 600 كيلوغرام من المخدرات، بعدما تم ضبط 150 كيلوغراما من القنب الهندي، في مرحلة أولى، ما دفع السلطات الأمنية إلى تعميق البحث لكشف خيوط الشبكة.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن أفراد الشبكة المشتبه فيهم، كانوا يتاجرون في مادة القنب الهندي أساسا، وينقلونها من المغرب نحو فرنسا عبر إسبانيا، وكانت العمليات المذكورة توفر لهم حوالي 800 ألف أورو في الشهر.

وأوقفت عناصر الأمن الفرنسية في عملية وصفت بالنوعية، سيارتين في الطريق السيار، في الجنوب الإسباني، وتم ضبط 528 كيلوغراما من القنب الهندي، و90 كيلوغراما من مخدر آخر.