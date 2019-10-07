شهدت أربع حالات طرد.. المباريات المؤجلة من البطولة تبتسم للضيوف

جرت منتصف، ونهاية الأسبوع الماضي، أربع مواجهات مؤجلة عن الأسبوع الأول، والثاني، والثالث من القسم الأول للبطولة الاحترافية.

وشهدت المباريات الأربع، إشهار 22 إنذارا، منها أربع بطاقات حمراء، كان فريق النهضة البركانية طرفا فيها، في مباراتيه أمام كل من الفتح الرباطي، حيث تم طرد مروان لوداني من الفتح، وأمين الكاس من الفريق البركاني، ثم أمام حسنية أكادير، بعدما خرج بالبطاقة الحمراء، “آلان تراوري” من نهضة بركان، والمهدي أوبيلا من الحسنية.

وابتسمت اللقاءات المؤجلة للضيوف، حيث عاد الوداد الرياضي بالنقاط الثلاث من الجديدة، في مباراة مؤجلة عن الجولة الأولى، بفوزه بهدف نظيف، على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي، وبالنتيجة ذاتها، وعن الجولة نفسها، تغلب نهضة بركان على حسنية أكادير، في ملعب أدرار.

وفشلت الأندية المستضيفة في الفوز، بدءا بالفتح الرباطي، المتعادل بهدف لمثله مع ضيفه النهضة البركانية، في لقاء مؤجل عن الدورة الثالثة، والجيش الملكي المكتفي بتعادل سلبي في مباراته المؤجلة عن الأسبوع الثاني، مع أولمبيك آسفي.