المشتركة: تصريحات إردان عنصرية والشرطة مطالبة بمحاربة تنظيمات الإجرام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت القائمة المشتركة بيانا للإعلام استنكرت فيه بشدة أقوال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، صباح اليوم الإثنين، خلال مقابلة له في إذاعة "راديو يروشلايم"، والتي قال فيها إن "المجتمع العربي مجتمع عنيف جدا جدا، أكررها ألف مرة، وهذا يتعلق بأنه في ثقافتهم تنتهي الصراعات بسل السكاكين بدلا من المحاكم. في المجتمع العربي بإمكان الأم الموافقة على أن يقتل ابنها ابنتها".

وجاء في بيان القائمة المشتركة: "ترى القائمة المشتركة ببالغ الخطورة أقوال الوزير إردان التي يعمم فيها أوصافه على المجتمع العربي كله بشكل عنصري. المشكلة ليست في الثقافة إنما في السياسات. فقد خرج المجتمع العربي في الأيام الأخيرة باحتجاجات ضد الإجرام واستخدام السلاح واستنكارا للعنف، هذه هي ثقافتنا".

وتابعت المشتركة في البيان: "سياسة الشرطة هي التي يجب أن تتغير وعليها أن تبدأ بمحاربة تنظيمات الإجرام. أقوال إردان هي محاولة بائسة للتنصل من مسؤوليته المباشرة ومسؤولية وزارته عن إهمالهم الآثم في التعامل مع الإجرام في المجتمع العربي، وإلقاء اللوم على الثقافة العربية".

وأضافت القائمة المشتركة في بيانها أنها "في أعقاب أقوال إردان تبحث عدم إجراء اللقاء معه يوم الخميس المقبل، لكن من جهة ثانية، تطلب المشتركة إقامة اللقاء مع المفتش العام للشرطة وقيادة الشرطة، من أجل أن تعرض عليهم الخطة العملية للقائمة المشتركة والتي ستطالب من خلالها الشرطة بجمع السلاح وبمحاربة العنف والإجرام المنظم من أجل إعادة الأمن الشخصي للمواطن العربي".