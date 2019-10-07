زيدان غاضب على إدارة ريال مدريد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أعرب عن غضبه تجاه رئيس الفريق، فلورنتينو بيريز، وبقية أعضاء مجلس الإدارة.

وكان الفريق الملكي قد حقق الفوز في مباراة الأمس على نظيره غرناطة برباعية مقابل هدفين للأخير، ليحافظ من خلاله على صدارة الليغا.

ومع ذلك، قالت صحيفة "كونفيدنشال" الإسبانية إن زيدان أبعد ما يكون عن السعادة عقب المباراة، لسببين.

والسبب الأول هو أن زيدان يرى أن الفريق لم يلق الدعم الذي يستحقه، حتى أن بعض التقارير أشارت إلى أن المدرب الفرنسي، كان مستعدًا للرحيل بعد فشل النادي في التعاقد مع بول بوغبا.

Advertisements

كما يشعر زيدان أن فريقه لا يحصل على ما يستحقه من الإدارة، رغم هيمنته على صدارة الليغا.

ويعتقد المدرب أيضا أن مجلس إدارة النادي، يبالغ في رد فعله تجاه خط دفاع الفريق، حيث لم يسكن شباك الريال سوى 8 أهداف، منذ انطلاق الليغا، بمعدل هدف واحد في كل مباراة.

وأشار زيدان سرًا، إلى أن دفاع فريقه ظهر بشكل قوي للغاية، في مواجهتين صعبتين خارج ملعبه، أمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد.