تقارير تكشف طبيعة إصابة المصري صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، خضع لفحوصات طبية بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الإثنين، إن الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح، كشفت أن اللاعب لم يتعرض لأذى كبير في كاحله.

وسيخضع صلاح للعلاج في ميلوود، مركز تدريبات الريدز، خلال فترة التوقف الدولي، كي يكون متاحًا للمشاركة بموقعة مانشستر يونايتد، والمقرر إقامتها عقب فترة التوقف الدولي في 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وفي الدقائق الأخيرة من لقاء ليفربول وليستر سيتي، سقط صلاح على الأرض بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، الذي نال بطاقة صفراء نتيجة تهوره، ليغادر النجم المصري المباراة قبل نهايتها.