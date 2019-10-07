اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو لبحث "التحديات الإقليمية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم، الإثنين، اتصالا هاتفيًا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ووصف نتنياهو المحادثة بأنها "هامّة في ظلّ التحديات التي تحيط بنا"، رغم أن الاتصال، بحسب نتنياهو، "لمعايدة نتنياهو بعيد ميلاده".

والخميس الماضي، ذكر نتنياهو خلال افتتاح الكنيست، أنّ إسرائيل موجودة "في فترة أمنيّة متوتّرة"، في حين قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إن تشكيل حكومة في إسرائيل في هذه الأيام هو "حاجة اقتصاديّة وأمنية لم نر مثلها منذ سنوات طويلة، ويعرف ذلك أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست".

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وأمس، الأحد، بحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) هجومًا إيرانيًا محتملا على إسرائيل شبيها بهجمات أرامكو، التي وقعت في السعودية بصواريخ كروز وطائرات مسيّرة مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويعود آخر لقاء بين نتنياهو وبوتين إلى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، في مدينة سوتشي الروسيّة، وقال نتنياهو للصحافيين، حينها، إن "الغاية المشتركة التي نتفق عليها وما زالت بعيدة عن التحقق هي إخراج كافة القوات الإيرانية من سورية. ونحن نعمل في عدة أماكن من أجل ضمان أمن إسرائيل مقابل محاولات إيران وأذرعها لمهاجمتنا. والجبهة السورية مركزية، وثمة أهمية لدينا بالحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي ضد أهداف إيرانية وأهداف حزب الله وغيرهما".

كما أنه من المقرّر أن يزور بوتين البلاد مطلع العام المقبل.