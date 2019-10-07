كفر قاسم وجلجولية: تظاهرة ضد إقامة محطة توليد الطاقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من أهالي مدينة كفر قاسم وقرية جلجولية، اليوم الإثنين، أمام المكاتب الحكومية في القدس، بمشاركة رؤساء السلطات المحلية في المنطقة، وذلك استمرارا للخطوات الاحتجاجية ضد إقامة محطة توليد الطاقة في المنطقة.

وتنوي السلطات الإسرائيلية إقامة محطة توليد للطاقة في منطقة جلجولية وكفر قاسم، الأمر الذي رفضه المواطنون والمسؤولون في المنطقة.

ومن المزمع عقد جلسة بين المسؤولين في لجنة التخطيط والبناء القطرية، ورئيس بلدية كفر قاسم، المحامي عادل بدير، ورئيس مجلس جلجولية المحلي، المهندس درويش رابي، ورؤساء سلطات محلية أخرى.

وقال رئيس بلدية كفر قاسم، المحامي عادل بدير، لـ"عرب 48": "طالبنا ولا زلنا نطالب بأن لا تقوم السلطات بإقامة هذه المحطة في منطقتنا، وقد اقترحنا سابقا إقامة محطة بديلة عن محطة توليد الكهرباء التقليدية التي تنوي إقامتها، وهي محطة كهرباء خضراء لا تسبب ضررا، ولكن تكلفتها أكبر. السلطات تنوي إقامة المشروع على الأراضي المجاورة لكفر قاسم وجلجولية و'ألفيه منشي' وجزء من الأراضي في الضفة الغربية".

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وشدد على أن "هذا المشروع يمكنه أن يسبب أضرارا كثيرة للمواطنين في الجانب الصحي لهم في حال أقيم، لذلك نعارض هذا القرار بشدة وللمرة الثانية نتظاهر ولا نريد أي شيء إلا إلغاء المشروع".

وختم بدير بالقول: "نطالب بإبعاد هذه المحطة عن مناطقنا بالمسافة التي لن تسبب الضرر للمواطنين. لا يعقل أن تستقطب كفر قاسم كل مشروع فيه ازدهار للمنطقة، وتساهم في هذا الازدهار، لا يمكن أن نطور بلداتنا على حساب صحة أولادنا، لذا فإن التظاهرات ستستمر في حال لم يلغ المشروع".