مجد الكروم: أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشباب الثلاثة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، أمر حظر نشر حول ما يتعلق بمجرى التحقيق في جريمة القتل التي شهدتها مجد الكروم، الأسبوع الماضي.

وعلم أن أمر حظر النشر سيكون ساري المفعول لغاية يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

يذكر أن جريمة القتل أسفرت عن مقتل كل من الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و24 عاما) نتيجة تعرضهما لإطلاق نار، بالإضافة إلى محمد يونس سبع (26 عاما) إثر تعرضه للطعن.

وعلى وقع الجريمة، شهدت مجد الكروم والبلدات العربية احتجاجات على خلفية ازدياد العنف والجريمة وضد تواطؤ الشرطة، في الأيام الأخيرة.