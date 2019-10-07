شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. مؤسسة عطايا التنموية تكرم شركة انماء العقارية والان مع التفاصيل

كرمت مؤسسة عطايا التنموية، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، شركة انماء العقارية، ورئيس مجلس إدارتها مبارك حسين الهمامي .

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وخلال التكريم عبرت رئيسة مؤسسة عطايا التنموية المهندسة تسهيد عاصم، عن شكرها وتقديرها لشركة انماء العقارية جراء دعمها المستمر للعديد من المشاريع التعليمية والتنموية والخيرية التي تنفذها مؤسسة عطايا.

ودعت رئيسة مؤسسة عطايا التنموية الشركات وفاعلي الخير والمنظمات الدولية والمحلية للسير بخطى شركة انماء العقارية للمساهمة في دعم الأعمال الانسانية والخيرية والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.