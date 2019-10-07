شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أسواق لحج والان مع التفاصيل
تمكنت فرق حكومية في مديرية الحوطة عاصمة محافظة لحج مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، في أسواق المدينة .
ونفذ مكتب الأشغال في الحوطة، نزولاً ميدانياً للمحال التجارية بالمدينة وضبط عدد من المواد الغذائية وهي عبارة عن ألبان وعصائر وعلب فاصوليا وغيرها في بعض المحلات التجارية بالمدينة.
وتمكنت المحال التجارية من ضبط عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وتم عمل ضبط وأخذ التزامات من قبل الباعة بعدم تكرار بيع مثل هذه المواد المنتهية مالم سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ مايلزم حد وصفه.
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