شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر : وجود القوة السعودية في عدن هو ضمن إتفاق الإنتقالي والشرعية والان مع التفاصيل

قالت مصادر يمنية، إن وجود قوات عسكرية سعودية في العاصمة عدن يأتي ضمن إتفاق وشيك بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي ضمن حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية والإمارات .

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، نقلًا عن مسؤولين يمنيين، أن السبب وراء ما تردد عن وجود قوة عسكرية سعودية في عدن، ضمن اتفاق وشيك بين ”الشرعية“ والمجلس الانتقالي الجنوبي في الحوار الجاري بينمها في جدة.

ونقلت الوكالة عن المسؤوليْن الحكوميّين أن السعودية قدمت اقتراحًا لضم المجلس الانتقالي إلى حكومة عبد ربه منصور هادي.

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وقالت الوكالة إن القوة السعودية في عدن ستكون مهمتها الإشراف على تكوين قوة أمنية محايدة في المدينة.

ويجري وفد من المجلس الانتقالي وممثلون عن الحكومة اليمنية، محادثات غير مباشرة منذ شهر في جدة بإشراف ورعاية من المملكة العربية السعودية.

وقالت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على تويتر إنه قد يتم التوقيع على اتفاق في جدة في غضون بضعة أيام.