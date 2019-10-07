شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية اليمنية تناقش مع رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة سبل تنفيذ إتفاق السويد والان مع التفاصيل

ناقش وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشئون السياسية، الدكتور منصور علي بجاش، اليوم الأثنين، مع رئيس لجنة تنسيق اعادة الانتشار ورئيس بعثة الامم المتحدة في الحديدة، ابهيجيت غوها، سبل تنفيذ اتفاق الحديدة وتثبيت التهدئة.

وخلال اللقاء، شدد بجاش على جهود الحكومة الشرعية لتثبيت وقف اطلاق النار في الحديدة وحرصها على التخفيف من معاناة المواطنين، وتمسكها بتنفيذ الاتفاق وفقا لتفاهمات ستوكهولم .. مستعرضاً مغالطات الحوثيين والعراقيل التي يضعونها للتملص من تنفيذ الاتفاق.

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وأكد على ضرورة اضطلاع الامم المتحدة وبعثتها في الحديدة ولجنة تنسيق اعادة الانتشار بمسئولياتهم للضغط على المتمردين للالتزام بما تم الاتفاق عليه وتعزيز آلية الرقابة الثلاثية وحسم موضوع قوات الأمن المحلية المسئولة عن ادارة امن الموانئ ومدينة الحديدة وفقا للقانون اليمني، بما يضمن منع استغلال الحوثيين لتلك الموانئ لتهريب السلاح وتمويل الحرب واطالة أمدها.

فيما اعرب رئيس لجنة تنسيق اعادة الانتشار عن شكره للحكومة اليمنية على ما قدمته لبعثة الامم المتحدة ولجنة التنسيق من دعم على مدى الفترة الماضية، معبرا عن تطلعه لمنع كل أشكال التصعيد في الحديدة وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مرحلتي الاتفاق خلال المرحلة القادمة.