شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على عدد من مدن الإمارات.. فيديو والان مع التفاصيل
شهدت مناطق متفرقة في دولة الإمارات هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة مصحوبة برياح على كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة ومدينة العين. وأدت الأمطار إلى جريان الأودية في الفجيرة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد ناشد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه.
وأضاف المركز - في بيان له اليوم - أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق، بفعل الرياح الجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية النشطة، والتي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة أحياناً، وذلك حتى الساعة 8 من مساء اليوم.
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