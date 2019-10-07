شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. المليشيا تفرض مبالغ مالية على الاكشاك والمكاتب في حي الجامعة والان مع التفاصيل

فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء إتاوات مالية ضخمة على اصحاب المكاتب والمحلات والاكشاك الموجودة في حي الجامعة تحت مسمى اللجان المسجدية لجامع الجامعة.

ويأتي هذا الإلزام بعد ان استولت المليشيا على مبنى جمعية الاصلاح وجامع الجامعة بشكل كامل واستقدام مسلحيها الى المباني تحت مزاعم واهيه كما يشير احد المستأجرين في حي الجامعة.

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يشار إلى أن المليشيات قامت بتسوير جزء من أرض جامع الجامعة وتحويلها إلى وقف خاص بالمليشيات ومنعها لموظفي جمعية الإصلاح من مزاولة أعمالهم في مبنى الجمعية واغلاقها بشكل نهائي.

ويتعرض التجار وأصحاب المحال التجارية والعقارات لابتزاز دائم من قبل المليشيا.