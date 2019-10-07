شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حيرة وحسرة “جولدا مائير” عقب انتصار مصر بحرب أكتوبر والان مع التفاصيل

ظهرت القيادة الإسرائيلية عقب انتصار مصر بحرب أكتوبر في لحظات حصرة وانكسار.

وعرض برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مقطع فيديو نادر لجولدا مائير رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية عقب حرب نصر أكتوبر.

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ووفق متابعة "اليمن العربي"، يظهر الفيديو، لحظات الحسرة والحزن والانكسار التي ظهرت على وجه جولدا مائير وقادة العدو الإسرائيلي، عقب انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973.

يذكر أن مصر تحتفل بمرور 46 عامًا على انتصار أكتوبر والذي تحقق في عام 1973، بعبور آلاف الأبطال المصريين للضفة الشرقية في من قناة السويس.