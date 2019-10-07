شكرا لقرائتكم خبر عن المطيري: الإمارات تريد الخير لليمن بعيداً عما تسمعونه من الإخوان والجزيرة القطرية والان مع التفاصيل

قالت الكاتبة والروائية، نورا المطيري، "قد تتضمن مخرجات الحوار في جدة، شراكة سعودية جنوبية تضمن حماية المكتسبات بحيث تدعم السعودية المجلس الإنتقالي ممثلا للشرعية في عدن ويتم خلال ذلك إعادة هيكلة الشرعية الحالية".

وأضافت المطيري في سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "وكذلك إعادة انتشار للقوات الإماراتية بما يضمن تحقيق أهداف التحالف مع استمرار جهود الإمارات في التنمية".

وتابعت "على نهج الشيخ زايد رحمه الله، ودعما لجهود السعودية والتحالف العربي، وكباحثة سياسية محايدة وموضوعية، أرى أن الإمارات لا تريد لليمن إلا الخير والأمن والسلام، مهما تكلّف الأمر، وبعيدا عمّا تسمعونه هنا وهناك، من الإخوان والمرتزقة وقناة الجزيرة، فإن تلك هي الحقيقة التي لا يمكن طمسها".

وأشارت إلى أن "الحوار مستمر ويتقدم، لأن فشل الحوار بين الشمال والجنوب في اليمن، وعدم توحيد الصفوف لتحقيق هدف إقتلاع الحوثية المدعومة من إيران، سيؤدي إلى طريقين أحلاهما مُرّ ! إما استمرار الحرب مع الحوثي سنوات طويلة أخرى، أو تصعيد لا يهدأ يستنزف اليمن والتحالف العربي، ويستفيد منه إيران والحوثي.".