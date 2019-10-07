شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: الجزيرة لا تريد أن تغضب إيران حليف قطر بشأن ما يحدث بالعراق والان مع التفاصيل

أكد المحلل السياسي، خالد الزعتر، أن "قناة الجزيرة تسعى لإستغباء المشاهد بمحاولة تصوير وجود هدوء في العراق ".

وأضاف الزعتر في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر""لاغريب ان تقوم قناة الجزيرة بهذه الخطوة لأن مظاهرات العراق موجهة ضد النظام الإيراني وقناة الجزيرة التي لاتخرج عن الخط السياسي القطري لاتريد أن تغضب إيران حليف قطر".

وتابع "طريقة تعامل حكومة عادل عبدالمهدي مع مظاهرات العراق بإستخدام القوة المفرطة في مواجهة شعب أعزل يؤكد أن هناك إصرار على إدارة الدولة العراقية بعقلية الميليشيات ، على العموم هذا يكشف الوجه الحقيقي للديمقراطية التي صنعتها الدبابات الأمريكية في العراق".

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وبين أن "مايحدث في العراق جريمة ضد الإنسانية مواجهة شعب أعزل بالرصاص الحي حرج للتظاهر السلمي ، وقطع الأنترنت لمنع وصول صوته ، يجب أن تحرك الأعداد المتصاعدة للقتلى والجرحى المجتمع الدولي لتضع حداً لأفعال حكومة عادل عبدالمهدي ".

ومضى "من يصدق ان العراق الذي قال عنه الشاعر العراقي عبدالكريم حسون ( لا يرتضي ابدا الا السماء مدى ، فيه من العزم ما ضاقت به الرحب ) يرضخ لسنوات طويلة تحت العبث الإيراني بهويته العربية ، ولكن هل ستقود مظاهرات العراق إلى إستعادة عروبة العراق أمجاده ومكانته".