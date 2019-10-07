شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يفتعلون اشتباكات بإب بهدف بيعهم للمشتقات النفطية بالسوق السوداء والان مع التفاصيل
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، جنوب صنعاء 180كم، بأن مليشيا الحوثي افتعلت اشتباكات في مديرية السبرة بهدف حصولها على المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء.
وذكرت المصادر، بأن مسلحين من مليشيا الحوثي من أبناء منطقة الأصمين" بمديرية السبرة من أسرة بيت الوشلي اختطفوا طقماً تابعاً للمليشيا كان بحوزة أحد أبناء منطقة "الحالمي" وكان في مهمة حماية محطة مشتقات نفطية في منطقة "البطنة" تحت نجد الجماعي بالسبرة.
وقالت المصادر، إن المسلحين من عناصر مليشيا الحوثي تبادلوا إطلاق النار وسط حالة من الرعب عمت المواطنين الذين كانوا في طوابير طويلة بإنتظار تعبئة سياراتهم بالمشتقات النفطية.
وترك البعض سياراتهم وهربوا فيما غادر البقية الطوابير وأغلقت المحطة التعبئة.
ومصادر كشفت بأن الحادثة هدفت لعدم تشغيل المحطة لصالح قيادات حوثية تبيع البترول بالسوق السوداء بمبالغ خيالية كبيرة.
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