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تصاعد عمليات السرقة لعصابات مرتبطة بالمليشيا في إب واعتداء على حارس مدرسة

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تصاعدت عمليات السرقة والنشل بمحافظة إب، وسط اليمن،من قبل عصابات لها ارتباطات بالمليشيا، فيما اعتدى مسلحون  على حارس مدرسة.

 

وأفاد مواطنون، بأن عصابات السرقات والنشل ترتبط بمافيا سرقات تابعة لمليشيا الحوثي والتي تحكم قبضتها على المحافظة التي تشهد فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم اليومية والنهب والسطو والسرقات.

 

 وفي التفاصيل، تعرضت سيارة مواطن للسرقة في مدينة إب وسط فوضى عارمة تشهدها المحافظة.

 

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 وذكرت بأن مواطنا تعرض لسرقة جنبيته الثمينة عن طريق عصابة نشل بحارة الوازعية مديرية الظهار بمدينة إب في ظل انتشار عصابات السرقات والنشل في شوارع المدينة وأحياءها السكنية بشكل لافت وغير مسبوق.

 

 

إلى ذلك، اعتدى مسلحو على مدرسة النهضة واقتحموهها بعد الإعتداء بالضرب المبرح والعنيف لحارس المدرسة، والذي تضرج بدمائه نتيجة الإعتداء.

 

وذكرت المصادر ، أن  المسلحين اقتحموا المدرسة بحثا عن مديرها وبعض المعلمين بغرض الإعتداء عليهم، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة.

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