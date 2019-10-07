شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية روسيا يصل العراق على وقع الاحتجاجات ضد الفساد والان مع التفاصيل

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019 إن ” وزيرها سيرغي لافروف أجرى زيارة عمل الى بغداد يومي 7 و8 تشرين الاول الحالي”

وكان رئيس جمهورية العراق برهم صالح بحث مع سفيري روسيا وفرنسا لدى بغداد أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق.

ومنذ أيام تشهد بغداد و ٩ محافظات جنوبيها موجة احتجاجات عنيفة سقط خلالها نحو ١٠٠ شهيد و ٦٠٠٠ جريح في حصيلة لمفوضية حقوق الإنسان .

وتعطلت الحياة العامة وتم فرض حظر التجوال وتم قطع الإنترنت اثر الاحتجاجات.

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واليوم وجه القائد العام للجيش العراقي بسحب قطاعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بالشرطة الاتحادية.

وبحسب مصادر إعلامية فقد بدأت قوات الجيش المنتشرة في المدينة بالانسحاب.

إلى ذلك، أعلن التلفزيون العراقي عن بدء محاكمة الضباط ممن ارتكبوا أخطا بحق المتظاهرين.

وذكر تلفزيون العراق، اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019 أن ذلك سيتم من خلال مجلس التحقيق.