شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للمليشيا في منبه بصعدة والان مع التفاصيل

قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأضافت المصادر لـ"اليمن العربي" أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

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هذا ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت مقاتلات التحالف العربيتجمعات للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأوضحت المصادر أن تجمعات للمليشيا المدعومة من إيران في منطقة قُدم بمديرية الصفراء تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية الواقعة شرق المحافظة.