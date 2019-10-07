كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي تشعر وكأنها تفقد نفسها قليلًا، بعد طلاقها من النجم براد بيت.
وقالت انجلينا لمجلة مدام فرنسا "لا أدري ما يخبئه مصيري، لكن ما اقتنع به هو أنني في فترة انتقالية ، مثل العودة إلى جذوري ، والعودة إلى نفسي"، واصفة حالها بأنها تفتقد نفسها قليلًا .
وأوضحت جولي أنها تعتقد أن هذا الشعور بدأ حين كانت علاقتها ببراد على وشك الانتهاء وبعد انفصالها عنه.
واعترفت جولي بحزنها العميق والحقيقي عندما انهار زواجها، ليجعلها هذا الأمر تشعر بالضآلة حيث كانت صارع بعض المشاكل الصحية في نفس الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالها عن براد بيت اعتراف صادم من أنجلينا جولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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