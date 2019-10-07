استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في مسيرات العودة

استُشهد شاب فلسطيني، الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته في مسيرات العودة شمال قطاع غزة، فبراير/شباط الماضي.

وقالت وزارة الصحة، في غزة، إن فادي أسامة رمضان حجازي (21 عاما) استُشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها شرق جباليا.

Advertisements

ووفق مصدر محلي فإن الشاب فادي أصيب في 22 فبراير/شباط الماضي شرق مخيم العودة شرق جباليا بعيار ناري في الفخذين ووصفت حالته حينها بالخطيرة.

كما أصيب الشاب نفسه في 19 أبريل/نيسان الماضي بإصابة جديدة، شرق مخيم العودة، بعيار ناري بأطرافه السفلية وصنفت أيضا بالخطيرة.

وباستشهاد حجازي، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات، إلى 326 فلسطينيا (16 منهم لا تزال جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال).

ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.