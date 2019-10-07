ترامب عن الانسحاب من سوريا: آن الأوان للخروج من الحروب السخيفة

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، عن قرار إدارته بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وقال ترامب إنه من المكلف للغاية الاستمرار في دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على تويتر "قاتل الأكراد معنا، لكن تم دفع مبالغ ضخمة من المال والمعدات للقيام بذلك. لقد قاتلوا تركيا منذ عقود".

وتابع: "سيتعين على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تحديد الموقف".

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وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الإثنين، أن القوات الأمريكية انسحبت من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا.

وأكدت، في بيان، أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".

وأبلغت واشنطن قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بأن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.

كانت قوات سوريا الديمقراطية قد قالت إنها نفذت جميع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بناء على ثقتها بجهود الحلفاء في اتفاقية الآلية الأمنية، وقامت بإزالة جميع تحصيناتها العسكرية.

وأشارت إلى أن أي هجوم تركي مزمع سيؤدي لدحر الجهود المشتركة من إمكانيات عسكرية طائلة ومقتل 11 ألفا من قوات سوريا الديمقراطية، والتي أفضت خلال 5 سنوات لتدمير داعش وتأمين الاستقرار والأمن لأهالي شمال شرقي سوريا.