تنديد بمنع أمن حماس زيارة عائلة صحفي معتقل بغزة

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، منع أجهزة حماس الأمنية زيارة دعت لها لعائلة الزميل هاني الأغا المعتقل في سجون الأمن الداخلي بغزة منذ 12 يوما.



وقالت النقابة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "إن تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين تلقى اتصالا من جهاز الأمن الداخلي بخان يونس، يفيد بمنعه من القيام بالزيارة وتحميله المسؤولية عن أية أحداث تحصل خلالها".

وكانت النقابة دعت الصحفيين للمشاركة في زيارة عائلة الصحفي المعتقل للتضامن معها، وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة تجاه هذا المنع، محملة حركة حماس المسؤولية الكاملة.

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وأكدت أن قرار أمن حماس منع الزيارة يعتبر انتهاكا واضحا للقانون الأساسي الفلسطيني، وحق النقابات في تنظيم الفعاليات النقابية المتعارف عليها.

وأشارت إلى أنها قررت تأجيل فعالية اليوم "إزاء هذا الانتهاك الخطير، وحرصا من نقابة الصحفيين على سلامة الزملاء الصحفيين".

كما دعت النقابة الصحفيين لتفعيل التضامن مع العائلة من خلال الزيارة الفردية والتواصل الهاتفي ومواقع التواصل الاجتماعي، تأكيدا لرفضهم لسياسة الاعتقال وتكميم الأفواه ومنع حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة.

وشددت على أنها ستواصل الدفاع عن الأغا وكل المعتقلين في سجون قطاع غزة، بالوسائل القانونية والنقابية، وطالبت الصحفيين بالمشاركة بفعالية في النشاطات التي ستقررها قريبا رفضا لاستمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام في قطاع غزة.

كما جددت دعوتها إلى كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية والاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين بالضغط على حركة حماس لوقف كل أشكال الانتهاكات والاعتقال التي يتعرض لها الصحفيون في القطاع.