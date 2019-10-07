مشاركة 37 ألف جندي من حلف الناتو في "ديفندر 2020"

الإثنين 7 أكتوبر 2019

يشارك 37 ألف جندي في التدريب العسكري الكبير "ديفندر 2020" هذا العام لنقل قوات إلى بولندا، ومنطقة البلطيق. وجاء في بيان للقوات المسلحة الأمريكية في أوروبا اليوم الإثنين، أن من المخطط خلال هذا التدريب القيام بأضخم عملية نقل لجنود من الولايات المتحدة إلى أوروبا منذ 25 عاماً، مضيفاً أنه سيُجرى نقل 20 ألف جندي عبر الأطلسي. وأوضح الجيش الأمريكي أن الهدف من التدريب هو رفع التأهب داخل حلف شمال الأطلسي وردع أعداء محتملين، وستصبح ألمانيا محوراً لوجستياً للتدريب الذي تقوده القوات المسلحة الأمريكية في العام المقبل. ومن المقرر أن تشارك في التدريب 19 دولة، وستُنقل القوات عبر ألمانيا في أبريل (نيسان) ومايو(أيار) المقبلين، بدعم من الجيش الألماني. وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني تولى رسمياً مع بداية 2019 قيادة قوة العمل المشترك عالية الجاهزية" (VJTF) في حلف شمال الأطلسي والمعروفة باسم "رأس الحربة للحلف"، التي تأسست ن في أعقاب الأزمة الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين تعد عنصراً لاستراتيجية الرد في مواجهة روسيا.

