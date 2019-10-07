الحشد الشعبي: جاهزون لإفشال أي "مؤامرة" ضد العراق

الإثنين 7 أكتوبر 2019
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، اليوم الإثنين، أن الحشد الشعبي جاهز لإفشال أي مؤامرة ضد أمن البلاد. ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، عن الفياض في مؤتمر صحافي اليوم "لن نسمح لأحد للعبث بدماء أبنائنا وأمن بلادنا"، مشيراً إلى أنه لا مجال لانقلاب أو تمرد، وإلى أن العراق لن يحكم من قبل طائفة بعينها. وأضاف "نريد إسقاط الفساد وليس النظام"، مشيراً إلى أنهم يدافعون عن دستور بُبني بالدماء والتضحيات. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية ذكرت أمس الأحد، مقتل 104 أشخاص، وجرح أكثر من 6100 آخرين في احتجاجات تشهدها البلاد. وتجتاح البلاد مظاهرات غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد، وحل أزمة البطالة، وتحسين الخدمات.
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