الإثنين 7 أكتوبر 2019
أعلن مركز كارتر سنتر في بيان أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أصيب بجروح طفيفة بعد سقوطه في منزله بمدينة بلاينز، في ولاية جورجيا. وقالت منظمة كارتر غير الربحية في بيان، عبر تويتر أمس الأحد، إن الرئيس الأسبق 95 عاماً، أصيب بجرح في أعلى حاجبه تطلب استخدام خيوط جراحية لمعالجته. وأوضحت أن كارتر، أكبر رئيس أمريكي سابق على قيد الحياة، كان يتطلع لحضور حفل افتتاح مشروع "هابيتات فور هيومانيتي" في ناشفيل مساء الأحد. وحضر كارتر الافتتاح بعد وضع ضمادة على مكان الإصابة. وفي مايو (أيار) الماضي، أصيب كارتر بكسر في الفخذ، وهو في طريقه لرحلة صيد للديوك الرومي، وأدخل إلى المستشفى لفترة قصيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يسقط مجدداً في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.