الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يسقط مجدداً في منزله

الإثنين 7 أكتوبر 2019

أعلن مركز كارتر سنتر في بيان أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أصيب بجروح طفيفة بعد سقوطه في منزله بمدينة بلاينز، في ولاية جورجيا. وقالت منظمة كارتر غير الربحية في بيان، عبر تويتر أمس الأحد، إن الرئيس الأسبق 95 عاماً، أصيب بجرح في أعلى حاجبه تطلب استخدام خيوط جراحية لمعالجته. وأوضحت أن كارتر، أكبر رئيس أمريكي سابق على قيد الحياة، كان يتطلع لحضور حفل افتتاح مشروع "هابيتات فور هيومانيتي" في ناشفيل مساء الأحد. وحضر كارتر الافتتاح بعد وضع ضمادة على مكان الإصابة. وفي مايو (أيار) الماضي، أصيب كارتر بكسر في الفخذ، وهو في طريقه لرحلة صيد للديوك الرومي، وأدخل إلى المستشفى لفترة قصيرة.

