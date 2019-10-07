الأمم المتحدة: نستعد للأسوأ في شمال سوريا

الإثنين 7 أكتوبر 2019

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إنه يجب حماية المدنيين من أي عملية عسكرية تركية في شمال شرق سوريا، أين تأمل المنظمة الدولية الحيلولة دون وقوع انتهاكات أو موجات نزوح. وقالت الولايات المتحدة، إنها ستسحب قوات من شمال شرق سوريا، في تحول كبير يمهد الطريق لعملية عسكرية تركية ضد قوات يقودها الأكراد، كما ستسلم تركيا المسؤولية عن الآلاف من أسرى تنظيم داعش. وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومسيس، للصحافيين في جنيف، إن الأمم المتحدة أعدت خططاً طارئة لتقديم المساعدات. وأضاف "نأمل الأفضل، لكننا نستعد للأسوأ"، وقال إن الأمم المتحدة شهدت "تاريخاً مريراً" للمناطق الآمنة في أماكن مثل سربرنيتشا.

