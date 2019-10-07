الإثنين 7 أكتوبر 2019
قالت قوات سوريا الديمقراطية إن تصريحات الولايات المتحدة اليوم الإثنين عن عدم تدخل القوات الأمريكية في عملية تركية بشمال سوريا، كانت طعناً في الظهر للقوات التي يقودها الأكراد. وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جبريل في مقابلة مع تلفزيون الحدث: "كانت هناك تطمينات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بمنع أي عمليات عسكرية تركية ضد المنطقة". وأضاف أن "قوات سوريا الديمقراطية التزمت التزاماً كاملاً باتفاق، على آلية أمنية للمنطقة الحدودية كانت الولايات المتحدة ضامنة له"، وتابع "لكن التصريح الأمريكي الذي صدر اليوم كان مفاجئاً، ويمكننا القول إنه طعنة في الظهر لقوات سوريا الديمقراطية".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم قسد: تصريحات أمريكا "طعنة في الظهر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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