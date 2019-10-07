الاتحاد الأوروبي يحذر من عملية عسكرية تركية في سوريا

الإثنين 7 أكتوبر 2019
حذر الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، من أي عملية تركية ضد قوات يقودها الأكراد في شمال سوريا، وذلك بعد القرار الأمريكي المفاجئ بسحب قواتها من المنطقة. وقالت متحدثة في بيان صحافي: "في ضوء التصريحات الصادرة عن تركيا والولايات المتحدة عن تطورات الوضع، يمكننا تأكيد أنه في الوقت الذي نعترف فيه بمخاوف تركيا المشروعة، فإن الاتحاد الأوروبي قال من البداية إنه لن يتم التوصل إلى وضع مستدام بالوسائل العسكرية".
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