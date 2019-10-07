ألمانيا تعلن احتجاز 7 من مواطنيها في تركيا

الإثنين 7 أكتوبر 2019

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، احتجاز سبعة مواطنين ألمان في تركيا الأسبوع الماضي. وكشف متحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين في العاصمة برلين، إطلاق سراح أربعة منهم بعد ذلك، دون السماح لهم بمغادرة تركيا. وأضاف المتحدث، أن الاتهامات ضد هؤلاء الأشخاص متباينة تماماً، موضحاً أنه لهذا السبب لا يمكن التحقق من وجود صلة حالياً، رغم تكرار الاعتقالات، ولكنه أكد الاستمرار في رصد الوضع بعناية. ومن ضمن المعتقلين السبعة ألمانية تركية، من هامبورغ شمالي ألمانيا، أعلن احتجازها يوم الجمعة الماضي. وبحسب بيانات الجالية الكردية في هامبورغ، فإن السيدة هي زوجة رئيس الجالية. وأكدت الخارجية الألمانية أن المعتقلين في تركيا يتلقون متابعة قنصلية. ووفق معلومات سابقة لوكالة "ميزوبوتاميا" الكردية عن خمسة من المحتجزين، فإنه يُشتبه في انضمامهم لتنظيم غير شرعي، ولكن لم يتضح إذا كان المقصود بذلك حزب العمال الكردستاني المحظور، أم لا.

